La Fórmula 1 se prepara para afrontar las últimas seis fechas de la temporada 2026, con Franco Colapinto listo para volver a competir en Estados Unidos. El calendario entrará en su etapa decisiva con una seguidilla de carreras que se extenderá hasta diciembre y que será clave tanto para los pilotos como para las escuderías.

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La próxima cita será el Gran Premio de Estados Unidos, del 23 al 25 de octubre, en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Luego, la categoría visitará México, del 30 de octubre al 1° de noviembre, y Brasil, del 6 al 8 de noviembre. Posteriormente, llegará el turno de Las Vegas, antes de trasladarse a Medio Oriente para disputar las últimas dos competencias del año en Qatar y Abu Dhabi.

Putting a tricky triple-header behind us. Looking ahead to the next rounds, starting in Austin 🔜 https://t.co/K4FjJCAegm — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 12, 2026

En este tramo final, Alpine tendrá el desafío de revertir una situación que se volvió cada vez más compleja. El equipo francés encendió las alarmas en Singapur por los problemas de fiabilidad del A526 de Colapinto, quien sufrió inconvenientes mecánicos en las dos carreras del fin de semana. A eso se suma la racha negativa de Pierre Gasly, que lleva cuatro fechas sin sumar puntos.

Después de un comienzo de campeonato prometedor, en el que ambos pilotos llegaron a meterse en la pelea por los puestos de puntos, Alpine perdió terreno en la lucha por el quinto lugar del Campeonato de Constructores. Por eso, las últimas seis fechas serán una oportunidad para corregir errores, recuperar competitividad y cerrar el año con mejores resultados.

Para Colapinto, las próximas carreras también representarán una nueva oportunidad de consolidarse en la máxima categoría y aprovechar cada fin de semana para sumar experiencia y resultados en el cierre de la temporada.

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