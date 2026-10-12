Lionel Scaloni aprovechó el cierre de la fecha FIFA para disfrutar de otra de sus grandes pasiones: el ciclismo. El entrenador de la Selección Argentina participó del Gran Fondo de Buenos Aires, una de las competencias más destacadas de la disciplina, y se sumó al pelotón que recorrió 129 kilómetros por las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

Ads

El santafesino completó el circuito en 3 horas, 17 minutos y 21 segundos y finalizó en el puesto 79 de la categoría Master B2 Caballeros. Según los registros oficiales de la competencia, además, marcó el mismo tiempo que su hermana Corina, con quien compartió el desafío.

Una vez finalizada la prueba, Scaloni destacó la experiencia de recorrer la capital argentina en bicicleta y sin tránsito vehicular. “Es muy lindo pedalear por Buenos Aires. Es espectacular, sobre todo sin coches”, expresó en diálogo con A24.

De esta manera, el técnico campeón del mundo dejó por un rato los entrenamientos y la planificación futbolística para dedicarse a una actividad que disfruta fuera de las canchas.

Ads

Ads