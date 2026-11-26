La campaña electoral de Independiente quedó marcada por un grave episodio de violencia. Una bandera con amenazas de muerte contra Gastón Gaudio y sus hijos apareció sobre la avenida Mitre al 2000, en Avellaneda, a la vista de automovilistas y vecinos que circulaban por la zona.

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El mensaje, escrito con letras rojas y negras sobre una tela blanca que llevaba el escudo del club, decía: "Gaudio, vamos a matar a vos y a tus hijos". Hasta el momento, no trascendió quiénes fueron los responsables de colocar la bandera ni si se realizó una denuncia policial o judicial.

🔴 ELECCIONES Apareció una bandera con amenazas a Gastón Gaudio. La misma bandera, sobre la Av Mitre, delante de todo el mundo… #Independiente https://t.co/nQn7EB1xpK — Martín Roldan (@MartinchoRoldan) November 26, 2026

El extenista, campeón de Roland Garros en 2004 y uno de los candidatos a presidente del Rojo, reaccionó a través de su cuenta de X. "Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo", escribió. Además, aseguró que continuará trabajando por el club pese a lo sucedido.

Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos. — Gaston Gaudio (@gastongaudio) November 26, 2026

Uno de sus principales rivales en las elecciones, Luciano Nakis, también repudió el hecho y expresó su respaldo a Gaudio y su familia. "Con la vida y la familia no se jode. Como padre me revuelve el estómago ver algo así. Ni yo ni nadie de mi espacio va a permitir ninguna expresión de violencia. Mi solidaridad con Gastón y su familia", publicó.

Las elecciones presidenciales de Independiente se realizarán el próximo 13 de diciembre, de 9 a 18, en la sede social de avenida Mitre 470. Serán cinco las listas que competirán por la conducción del club, en unos comicios que definirán a las nuevas autoridades de la institución.

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