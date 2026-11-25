El tenis argentino tuvo una jornada positiva en el Argentina Open WTA 125, con los triunfos de Solana Sierra y Nadia Podoroska, quienes avanzaron a los octavos de final del torneo que se disputa en el Tenis Club Argentino, en Palermo.

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La marplatense, primera preclasificada y 106° del ranking mundial, remontó ante la andorrana Victoria Jiménez Kasintseva (219°). Después de perder el primer set por 6-1, se impuso 7-6 (1) en el segundo y, cuando ganaba 2-0 en el tercero, su rival abandonó por una molestia física.

En octavos, Sierra enfrentará a la francesa Carole Monnet (204°), este miércoles desde las 15, en la cancha central.

Por su parte, Podoroska venció a la española Leyre Romero Gormaz por 7-6 (4) y 6-0. También avanzó Julia Riera, mientras que Victoria Bosio, Luna María Cinalli y Lourdes Ayala quedaron eliminadas.

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