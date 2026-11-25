La victoria de Kevin Vallejos ante Aljamain Sterling en UFC Qatar sigue generando repercusiones. Después de imponerse por decisión unánime, con tarjetas de 30-27, 30-27 y 29-28, el marplatense recibió cuestionamientos de su rival, quien puso en duda el resultado y calificó el fallo como un “robo”.

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El estadounidense, excampeón de peso gallo de la UFC, expresó su disconformidad con la decisión de los jueces y sostuvo que había hecho méritos para quedarse con la pelea. También cuestionó algunos criterios de puntuación y consideró que los gritos del rincón argentino pudieron influir en la percepción de los encargados de evaluar el combate.

Sin embargo, la polémica no terminó allí. Sterling también manifestó su sorpresa por la facilidad con la que Vallejos conseguía escapar de sus intentos de derribo y dejó abierta la discusión sobre un posible uso de vaselina, una sustancia prohibida para los peleadores en el cuerpo durante el combate. De todos modos, aclaró que no estaba acusando directamente al argentino de haber hecho trampa.

El Chino no dejó pasar los comentarios y respondió en el programa The Ariel Helwani Show. “Me parece una falta de respeto. Le tenía muchísimo respeto a él, pero sinceramente no sabe ni siquiera perder”, expresó el marplatense, de 24 años.

Además, explicó que su capacidad para neutralizar la lucha de Sterling fue producto de una preparación específica. “Le defendí los derribos, le duela o no le duela. Defendí todo su mejor arma. Entrené específicamente para eso”, sostuvo.

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Vallejos también hizo referencia a los controles previos al ingreso al octágono y rechazó cualquier insinuación sobre el uso de sustancias. “En los vestuarios tengo un policía al lado mío”, explicó para remarcar que los procedimientos de seguridad hacen imposible ese tipo de maniobras.

Luego de la respuesta del argentino, Sterling volvió a pronunciarse en redes sociales y aclaró: “Para que conste, nadie dijo que te untaste en vaselina. Puedes insinuar lo que quieras pensar que oíste, pero nadie dijo eso”.

Más allá de la controversia, el triunfo significó un salto importante para Vallejos, que alcanzó el tercer puesto del ranking mundial de peso pluma y extendió su invicto en la UFC a cinco victorias. Ahora, el marplatense tiene la mira puesta en una oportunidad por el título que actualmente pertenece al australiano Alexander Volkanovski.

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