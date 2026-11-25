Mar del Plata sera el escenario de una renovada edición de los International Maxi Games 2026, una competencia internacional que reúne a miles de deportistas de diferentes países. El certamen comenzó el martes 24 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 4 de diciembre, con actividades en clubes, complejos deportivos y espacios públicos de la ciudad.

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La organización dio a conocer el cronograma de las principales disciplinas, que tendrán actividad durante los próximos días. Las competencias serán de acceso libre y gratuito para el público.

El cronograma de las competencias

Básquetbol: del 25 de noviembre al 2 de diciembre, en AGP, Alvarado, Once Unidos, SMATA, Teléfonos y el complejo Ciromar.

del 25 de noviembre al 2 de diciembre, en AGP, Alvarado, Once Unidos, SMATA, Teléfonos y el complejo Ciromar. Hockey sobre césped: 25, 26 y 29 de noviembre, en el club Universitario.

25, 26 y 29 de noviembre, en el club Universitario. Ajedrez: jueves 26 de noviembre, en el club Peñarol.

jueves 26 de noviembre, en el club Peñarol. Fútbol: del 26 al 29 de noviembre, en el complejo Juan Esnaider, sobre la Autovía 2.

del 26 al 29 de noviembre, en el complejo Juan Esnaider, sobre la Autovía 2. Pesca: viernes 27 de noviembre, en el Club de Pesca Mar del Plata.

viernes 27 de noviembre, en el Club de Pesca Mar del Plata. Pádel: sábado 28 de noviembre, en el club Once Unidos.

sábado 28 de noviembre, en el club Once Unidos. Remo: sábado 28 de noviembre, en Laguna de los Padres.

sábado 28 de noviembre, en Laguna de los Padres. Squash: 28 y 29 de noviembre, en el club Once Unidos.

28 y 29 de noviembre, en el club Once Unidos. Triatlón: domingo 29 de noviembre, en la Base Naval y distintos circuitos de calle.

domingo 29 de noviembre, en la Base Naval y distintos circuitos de calle. Tenis: domingo 29 de noviembre, en el club Once Unidos.

domingo 29 de noviembre, en el club Once Unidos. Beach Newcom y Beach Tennis: domingo 29 de noviembre, en la Playa Deportiva del Emder, en Varese.

domingo 29 de noviembre, en la Playa Deportiva del Emder, en Varese. Atletismo: 30 de noviembre y 1 de diciembre, en el estadio atlético Justo Ernesto Román.

30 de noviembre y 1 de diciembre, en el estadio atlético Justo Ernesto Román. Pickleball: 30 de noviembre y 1 de diciembre, en el complejo Nuevo Campo.

30 de noviembre y 1 de diciembre, en el complejo Nuevo Campo. Golf: del 30 de noviembre al 2 de diciembre, en el Sierra de los Padres Golf Club.

del 30 de noviembre al 2 de diciembre, en el Sierra de los Padres Golf Club. Carrera de calle: viernes 4 de diciembre, en el Parque Municipal de los Deportes Teodoro Bronzini.

La ceremonia inaugural

Uno de los momentos centrales del evento será el domingo 29 de noviembre, desde las 18, con la ceremonia de apertura y el desfile de las delegaciones sobre el paseo costero Guardavidas Guillermo Volpe. Posteriormente, se realizará una fiesta de bienvenida para los participantes en Playa Grande.

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El Centro de Acreditaciones funciona todos los días, de 10 a 18, en el local de Run & Bike, ubicado en Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos 3257, esquina Viamonte.

Los International Maxi Games convocan a atletas desde los 30 hasta más de 80 años y cuentan con alrededor de 40 disciplinas deportivas. La propuesta combina competencia, recreación e intercambio entre deportistas de distintos lugares del mundo.

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