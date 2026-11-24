La relación entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton atraviesa uno de sus momentos más complicados desde que comparten equipo en Ferrari. El último episodio ocurrió en el Gran Premio de Las Vegas, cuando ambos peleaban por el sexto puesto y protagonizaron un contacto que terminó con el británico fuera de pista.

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El incidente se produjo cuando Leclerc intentó superar a su compañero por el interior de la curva 7. La maniobra terminó con Hamilton en trompo y el monegasco recibió una penalización de diez segundos por parte de los comisarios. Como consecuencia, Leclerc cayó al décimo puesto, mientras que Hamilton finalizó séptimo.

Sin embargo, el malestar de Ferrari viene de antes. En el Gran Premio de México, los dos pilotos también habían tenido un encontronazo en la primera vuelta que perjudicó las posibilidades del equipo. Después de aquella carrera, Vasseur organizó una reunión con ambos en Brasil para hablar sobre lo ocurrido y establecer pautas de comportamiento en pista. En ese momento, el jefe de la escudería consideró que las diferencias estaban superadas.

Pero el episodio de Las Vegas volvió a encender las alarmas. Durante la carrera, Ferrari les había pedido a sus pilotos que tuvieran en cuenta los intereses del equipo al competir entre ellos. A pesar de esa indicación, el contacto se produjo y generó una fuerte reacción de Vasseur, quien calificó lo sucedido como inaceptable y cuestionó la falta de respeto hacia el equipo y sus integrantes.

Tras la competencia, Leclerc reconoció su responsabilidad y pidió disculpas. Vasseur, por su parte, habló con él inmediatamente después de la carrera y adelantó que volvería a reunirse con los dos pilotos para analizar la situación. Hamilton evitó profundizar sobre el choque y sostuvo que la resolución del conflicto le corresponde a Ferrari.

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El británico también había reclamado mayor claridad en la forma de manejar las disputas entre compañeros. Sin embargo, Vasseur considera que no se trata solamente de establecer nuevas reglas, sino de que ambos actúen con respeto y profesionalismo cuando compartan la pista.

Con el Gran Premio de Qatar como próximo compromiso, Ferrari deberá intentar recuperar la tranquilidad en un momento delicado de la temporada. La escudería necesita que sus pilotos puedan competir sin perjudicar los resultados del equipo.

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