Córdoba será el escenario del regreso de los seleccionados argentinos de hockey a la competencia internacional. Del 8 al 13 de diciembre, Las Leonas y Los Leones iniciarán su participación en la FIH Pro League 2026-27, el torneo anual que reúne a los principales equipos del mundo.

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Los dos conjuntos nacionales jugarán como locales en el renovado Estadio Soledad García. En la rama femenina, Las Leonas se enfrentarán a China, ubicado en el cuarto puesto del ranking mundial, y a Gran Bretaña, que ocupa la octava posición. Por su parte, Los Leones tendrán como rivales a Francia, décimo del escalafón internacional, y nuevamente a Gran Bretaña, séptimo.

La nueva temporada contará con 144 partidos distribuidos en siete países anfitriones y se extenderá desde diciembre de 2026 hasta junio de 2027. Cada encuentro otorgará puntos para la tabla general y los seleccionados que finalicen en el primer puesto de sus respectivas competencias obtendrán la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Un cierre de año especial para el hockey argentino

La presentación en Córdoba también tendrá un significado especial para los seleccionados nacionales, que llegarán después de un año destacado en las competencias mundiales. Las Leonas se consagraron campeonas del mundo, mientras que Los Leones consiguieron la medalla de bronce en la Copa del Mundo masculina.

El público argentino tendrá la oportunidad de acompañar nuevamente a ambos equipos en una competencia internacional y celebrar los logros conseguidos durante la temporada.

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