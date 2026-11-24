Estados Unidos fue elegido para organizar la Copa América 2028 y volverá a recibir el máximo torneo de selecciones del continente por segunda edición consecutiva. La decisión ya habría sido comunicada a las federaciones nacionales, aunque todavía resta la confirmación oficial de la Conmebol, encabezada por Alejandro Domínguez.

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De esta manera, el país norteamericano albergará el certamen por tercera vez en su historia, después de las ediciones de 2016 y 2024. En la primera, Chile se consagró campeón tras vencer a Argentina en la final, mientras que ocho años más tarde la Selección argentina se quedó con el título al derrotar a Colombia.

Según las primeras informaciones, el torneo se disputaría durante junio y julio de 2028. Además, el formato podría incluir nuevamente a seleccionados de la Concacaf, como sucedió en las últimas ediciones, con el objetivo de ampliar la participación y extender la competencia.

La Copa América coincidirá con un año de gran actividad deportiva internacional, ya que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se desarrollarán después del certamen continental, entre el 14 y el 30 de julio.

Estados Unidos volverá a ser el centro del fútbol de selecciones del continente, en una edición que tendrá como antecedente inmediato el título conseguido por Argentina en 2024.

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