Lionel Scaloni volvió a ser protagonista, esta vez lejos de una cancha de fútbol. El entrenador de la Selección Argentina participó del Gran Fondo de los Siete Lagos, una exigente competencia de ciclismo que une San Martín de los Andes con Villa La Angostura, y consiguió un lugar en el podio.

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El técnico de la Albiceleste completó el recorrido de 110 kilómetros en 2 horas, 51 minutos y 54 segundos, resultado que le permitió finalizar en el puesto 40 de la clasificación general y obtener el tercer lugar en la categoría M45-49.

En esa división, el ganador fue Juan Carlos Tarifa, con un tiempo de 2:51:26, mientras que Claudio Arone terminó segundo con 2:51:51, apenas tres segundos por delante de Scaloni.

El resultado tuvo un premio especial: el entrenador argentino consiguió la clasificación al Campeonato Mundial de Gran Fondo 2027, que se llevará a cabo en Francia.

Scaloni sumó una nueva experiencia deportiva a su agenda y demostró su faceta como aficionado al ciclismo, una actividad que practica habitualmente fuera de sus responsabilidades al frente del seleccionado nacional.

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