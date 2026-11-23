Leonardo Ponzio dejó en claro que quiere continuar como entrenador de River Plate y defendió su lugar al frente del equipo. Luego de la victoria por 3 a 1 ante Lanús, que le permitió al Millonario avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, el DT se refirió a su futuro y cuestionó el tratamiento de los nombres que aparecen como posibles candidatos al puesto.

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“Voy a seguir insistiendo porque creo que me gané el lugar y lo voy a respetar. Quiero ser el entrenador de River. Hoy parece que este lugar se está ofreciendo, vendiendo. Y si hay alguien en el cargo trabajando hay que respetarlo”, manifestó.

El exmediocampista también apuntó contra quienes instalan nombres para ocupar el banco de suplentes y cuestionó el impacto que esas versiones pueden tener puertas adentro. “No me molesta que aparezcan nombres. Sé de qué lado viene, conozco todo. Lo que me molesta es que le hagamos mal al club, a los jugadores. ¿Qué buscamos? ¿Que nos vaya mal? Le va mal a River… yo soy una parte del momento”, expresó.

En ese sentido, agregó: “A mí me molesta que no protegemos al club, si son hinchas de River… si no, seguramente querrán lo peor”.

Los números de Ponzio como entrenador de River

Más allá de sus declaraciones, los resultados respaldan el presente del entrenador. Con la victoria frente a Lanús, alcanzó ocho triunfos en sus primeros 11 partidos al frente del Millonario, con un balance de una igualdad y dos derrotas.

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Estos fueron sus resultados:

3-2 vs. Banfield: victoria.

3-1 vs. Independiente Rivadavia: victoria. Ads

2-1 vs. Atlético Tucumán: victoria.

1-2 vs. Huracán: derrota.

1-0 vs. Estudiantes de Río Cuarto: victoria.

1-1 vs. Sarmiento: empate.

3-0 vs. Belgrano: victoria.

1-0 vs. Racing: victoria.

0-1 vs. Boca: derrota.

2-0 vs. Aldosivi: victoria.

3-1 vs. Lanús: victoria.

El triunfo ante el Granate, con un doblete de Thiago Almada y otro tanto de Tobías Andrada, le permitió a River avanzar a los cuartos de final del Clausura, donde espera por Instituto.