Peñarol consiguió una importante victoria frente a Unión Bahía por 68 a 55, en un encuentro en el que mostró buenos pasajes de juego y construyó la diferencia a partir de su rendimiento ofensivo y una sólida tarea defensiva.

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El equipo marplatense tuvo un buen inicio, con Regina Carosio y Paloma Niz como principales protagonistas en ataque. Con ese aporte, se llevó el primer cuarto por 26 a 18 y logró sostener la ventaja durante el segundo parcial para irse al descanso arriba por 41 a 33.

La gran figura de la noche fue Niz, que ya había convertido 21 puntos en la primera mitad y terminó el encuentro con 28 unidades. Además, sumó seis recuperaciones, dos rebotes y dos asistencias.

En el tercer cuarto, Peñarol marcó diferencias desde la defensa y limitó a su rival a apenas seis puntos. Esa solidez le permitió ampliar la distancia hasta alcanzar una ventaja de 18 unidades (57-39) de cara al último período.

En el cierre, Unión Bahía intentó reaccionar y achicar la diferencia, pero el conjunto marplatense administró la ventaja y aseguró el triunfo por 68 a 55.

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Por su parte, Carosio también tuvo una destacada participación, con 11 puntos, siete rebotes, cuatro asistencias y cuatro recuperaciones, para completar una buena actuación colectiva de Peñarol.

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