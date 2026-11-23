Peñarol se quedó con un sólido triunfo ante Unión Bahía
El conjunto marplatense se impuso por 68 a 55 como local, con una gran actuación de Paloma Niz, quien fue la máxima anotadora del partido con 28 puntos. Regina Carosio también tuvo un destacado aporte.
Peñarol consiguió una importante victoria frente a Unión Bahía por 68 a 55, en un encuentro en el que mostró buenos pasajes de juego y construyó la diferencia a partir de su rendimiento ofensivo y una sólida tarea defensiva.
El equipo marplatense tuvo un buen inicio, con Regina Carosio y Paloma Niz como principales protagonistas en ataque. Con ese aporte, se llevó el primer cuarto por 26 a 18 y logró sostener la ventaja durante el segundo parcial para irse al descanso arriba por 41 a 33.
La gran figura de la noche fue Niz, que ya había convertido 21 puntos en la primera mitad y terminó el encuentro con 28 unidades. Además, sumó seis recuperaciones, dos rebotes y dos asistencias.
En el tercer cuarto, Peñarol marcó diferencias desde la defensa y limitó a su rival a apenas seis puntos. Esa solidez le permitió ampliar la distancia hasta alcanzar una ventaja de 18 unidades (57-39) de cara al último período.
En el cierre, Unión Bahía intentó reaccionar y achicar la diferencia, pero el conjunto marplatense administró la ventaja y aseguró el triunfo por 68 a 55.
Por su parte, Carosio también tuvo una destacada participación, con 11 puntos, siete rebotes, cuatro asistencias y cuatro recuperaciones, para completar una buena actuación colectiva de Peñarol.