Mar del Plata se prepara para una nueva edición del Diablo Nacional de Fútbol Femenino. El certamen, organizado por el Club Independiente, se desarrollará desde este sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre y reunirá a 73 equipos en tres jornadas de competencia.

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La quinta edición contará con seis categorías y partidos en 11 canchas de manera simultánea, en una propuesta que busca seguir impulsando el crecimiento y la participación del fútbol femenino.

La categoría Primera será la más numerosa, con 19 equipos participantes. Además, habrá 16 planteles en Sub 14, 14 en Sub 12, 12 en Sub 16, ocho en +23 y cuatro en Sub 10.

Con cinco ediciones consecutivas, el Diablo Nacional se consolida como un espacio de encuentro y competencia para jugadoras de distintas edades y procedencias. La iniciativa también representa una apuesta del club marplatense por ampliar la visibilidad y el desarrollo del fútbol femenino.

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