River: le redujeron la sanción a Gonzalo Montiel
El Tribunal de Disciplina de la AFA le quitó una fecha de suspensión al defensor, que había sido expulsado ante Boca en el último Superclásico. Si el Millonario vence a Lanús, podrá regresar en los cuartos de final del Torneo Clausura.
River recibió una buena noticia. El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió reducirle de tres a dos fechas la sanción que había recibido tras su expulsión frente a Boca, en el último Superclásico.
El lateral derecho ya cumplió una fecha de suspensión en el encuentro ante Aldosivi y deberá completar el castigo frente a Lanús, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026.
De esta manera, si el equipo de Núñez consigue superar al Granate y avanzar a la siguiente instancia, Montiel estará habilitado para disputar los cuartos de final y volver a estar a disposición del cuerpo técnico.
La decisión del Tribunal modifica el panorama para el defensor, que inicialmente debía cumplir tres partidos de suspensión y ahora podrá regresar una fecha antes de lo previsto.