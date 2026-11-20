River recibió una buena noticia. El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió reducirle de tres a dos fechas la sanción que había recibido tras su expulsión frente a Boca, en el último Superclásico.

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El lateral derecho ya cumplió una fecha de suspensión en el encuentro ante Aldosivi y deberá completar el castigo frente a Lanús, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026.

De esta manera, si el equipo de Núñez consigue superar al Granate y avanzar a la siguiente instancia, Montiel estará habilitado para disputar los cuartos de final y volver a estar a disposición del cuerpo técnico.

La decisión del Tribunal modifica el panorama para el defensor, que inicialmente debía cumplir tres partidos de suspensión y ahora podrá regresar una fecha antes de lo previsto.

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