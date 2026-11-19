Los Pumas tienen equipo confirmado para visitar a Francia este sábado 21 de noviembre, en el último encuentro de la primera fase de la Nations Championship. El entrenador Felipe Contepomi dispuso siete modificaciones respecto del equipo que viene de vencer a Italia por 19-14 en Génova.

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El encuentro se disputará en el Stade de France, desde las 17.10 (hora argentina), y contará con el arbitraje de la escocesa Hollie Davidson. El seleccionado argentino buscará cerrar esta etapa con otro triunfo ante una de las principales potencias del rugby mundial.

Entre las principales novedades aparece el regreso de Julián Montoya a la titularidad y a la capitanía. También volverán a estar desde el arranque Tomás Lavanini y Juan Martín González. En el pack de forwards, Facundo Isa ingresará como octavo y Juan Martín Scelzo ocupará el puesto de ala.

En los backs, Ignacio Mendy y Lucio Cinti regresarán a la formación, mientras que Gerónimo Prisciantelli se ganó un lugar entre los titulares. Además, Bautista Delguy pasará a desempeñarse como wing derecho, en el puesto número 14.

La formación titular de Los Pumas:

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Boris Wenger. Julián Montoya (capitán). Francisco Moreno. Guido Petti. Tomás Lavanini. Juan Martín González. Juan Martín Scelzo. Facundo Isa. Simón Benítez Cruz. Tomás Albornoz. Ignacio Mendy. Santiago Chocobares. Lucio Cinti. Bautista Delguy. Gerónimo Prisciantelli.

Los suplentes: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró.

El desafío será exigente para el seleccionado argentino. Francia llega después de vencer por 21-19 a Sudáfrica, vigente bicampeón del mundo, y se ubica como líder de la tabla del Hemisferio Norte. Argentina, por su parte, ocupa el tercer puesto del Hemisferio Sur.

El historial también favorece al conjunto europeo: sobre 56 enfrentamientos, Francia ganó 40, Los Pumas se impusieron en 15 y hubo un empate. Sin embargo, el equipo argentino cuenta con un antecedente alentador: su última victoria en territorio francés fue precisamente en el Stade de France, el 22 de noviembre de 2014, por 18-13.

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