Horacio Zeballos y Marcel Granollers no pudieron sostener la ventaja y perdieron ante los alemanes Kevin Krawietz y Tim Pütz por 6-7 (4), 6-1 y 10-5, en su segunda presentación en las ATP Finals de Turín. De esta manera, la dupla hispano-argentina quedó obligada a ganar su próximo compromiso para avanzar a las semifinales.

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El marplatense y el español comenzaron mejor y se quedaron con el primer set en el tie-break por 7-4. Sin embargo, sus rivales reaccionaron en el segundo parcial, donde impusieron condiciones y se llevaron el parcial por 6-1. En el súper tie-break, los alemanes mantuvieron el dominio y cerraron el encuentro por 10-5.

En su debut, Zeballos y Granollers habían conseguido una importante victoria frente a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori por 6-4 y 6-4. Con este resultado, acumulan un triunfo y una derrota en el Grupo Mark Woodforde.

La clasificación se definirá en la última jornada, cuando enfrenten al estadounidense Christian Harrison y al británico Neal Skupski. El encuentro será decisivo: el ganador avanzará a las semifinales junto a Krawietz y Pütz, que ya aseguraron su lugar entre los cuatro mejores, mientras que el perdedor quedará eliminado.

El certamen reúne a las ocho mejores parejas de la temporada, divididas en dos grupos de cuatro, de los cuales clasifican los dos primeros. Para Zeballos y Granollers será una nueva oportunidad de meterse entre los mejores del torneo, en el que alcanzaron la final en 2023.

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