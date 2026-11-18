Emerson Fittipaldi visitó este miércoles las obras del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, en el marco de su estadía en la Argentina. El brasileño, de 80 años, recorrió los trabajos de remodelación del circuito porteño, que atraviesa la transformación estructural más importante de sus casi 75 años de historia.

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Durante la visita, el bicampeón mundial de Fórmula 1 se llevó un recuerdo del antiguo trazado y destacó la importancia del proyecto para el automovilismo de la región.

"Juan Manuel Fangio fue una inspiración y mi mentor en mi carrera. También José Froilán González y los hermanos Rodríguez. Para el desarrollo a futuro es muy importante una obra como la del Autódromo para Argentina, para Buenos Aires y para América Latina", expresó.

Además, aseguró que será "el autódromo más moderno del mundo para la Fórmula 1" y manifestó su orgullo por haber conseguido dos victorias en Buenos Aires.

Fittipaldi ganó en el circuito porteño en 1973, al volante de un Lotus, y en 1975, con McLaren. Dos triunfos que forman parte de su trayectoria como una de las grandes figuras de la historia de la categoría.

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Mientras tanto, las obras continúan avanzando con el asfaltado de los sectores que conectarán las rectas a través de la Horquilla Larga. El proyecto contempla un trazado de 4,9 kilómetros, pensado para cumplir con los requisitos necesarios para un eventual regreso de la Fórmula 1 a la Argentina.

La remodelación también apunta a recibir al MotoGP en 2027 y posicionar nuevamente a Buenos Aires en el calendario internacional del deporte motor.

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