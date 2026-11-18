Faustino Oro volvió a destacarse en el ajedrez internacional al finalizar en el tercer puesto del Titled Tuesday, el tradicional torneo de partidas rápidas.

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El joven argentino acumuló 9 puntos en las 11 rondas disputadas, producto de ocho triunfos, dos empates y apenas una derrota. Uno de los resultados más destacados fue la igualdad frente al estadounidense Hikaru Nakamura. El título quedó en manos del gran maestro iraní Amin Tabatabaei, quien finalizó con 9,5 puntos y superó por medio punto al argentino.

Con apenas 12 años, Oro continúa haciendo historia: en mayo de 2026 se convirtió en el segundo gran maestro más joven de todos los tiempos, al conseguir su tercera norma con 12 años, seis meses y 26 días.

El cierre de año también tendrá importantes desafíos para el argentino. Entre el 20 y el 26 de noviembre competirá en la División de Honor de España por equipos, representando a My Investor Casablanca. Luego, participará del Campeonato Argentino de Ajedrez, que se disputará en La Plata del 2 al 11 de diciembre, y del Magistral Szmetan-Giardelli, previsto del 13 al 21 de diciembre en el Centro Cultural Recoleta.

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