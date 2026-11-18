Kimberley terminó su participación en el Torneo Federal A. El conjunto marplatense empató 1-1 frente a Olimpo en Bahía Blanca, por la revancha de los cuartos de final de la Reválida, y no pudo avanzar a las semifinales en busca del segundo ascenso a la Primera Nacional. Con el mismo resultado que en el encuentro de ida, la serie terminó 2-2 en el global y la ventaja deportiva favoreció al equipo bahiense.

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El comienzo fue un golpe durísimo para el equipo de Mariano Mignini. Apenas habían transcurrido diez segundos cuando Brian Guille aprovechó una salida rápida y definió para establecer el 1-0. El tanto tempranero complicó los planes del Dragón, que necesitaba ganar para quedarse con la clasificación.

Durante buena parte del primer tiempo, Olimpo manejó el desarrollo y contó con oportunidades para ampliar la diferencia. Joaquín Susvielles tuvo algunas de las situaciones más claras, entre ellas un remate que terminó en el palo. Kimberley debió resistir, aunque con el correr de los minutos consiguió adelantarse en el campo y discutir un poco más el partido.

En el complemento, el conjunto marplatense asumió la iniciativa y buscó el empate que le permitiera volver a meterse en la serie. Si bien le costó encontrar profundidad, nunca dejó de intentarlo. Santiago Castillo estuvo cerca de conectar un centro dentro del área y, cuando el encuentro parecía encaminarse hacia la clasificación local, apareció Luis Miguel Pérez.

El delantero había ingresado minutos antes y, a los 29 del segundo tiempo, sacó un potente remate desde afuera del área que se metió en el ángulo y sorprendió a Cristian Geist. Un verdadero golazo que estableció el 1-1, devolvió la ilusión al Dragón y lo dejó nuevamente a un tanto de conseguir la clasificación.

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En los minutos finales, Kimberley fue en busca de la hazaña, pero no consiguió encontrar el gol que necesitaba para cambiar la historia. Olimpo resistió y terminó celebrando el pase a las semifinales de la Reválida, donde se enfrentará a Douglas Haig.

De esta manera, Kimberley cerró su camino en el Federal A en los cuartos de final de la Reválida. Pese a la frustración de la eliminación, el equipo marplatense compitió hasta el final y se despidió de la categoría dejando una imagen de entrega en una serie que se definió por detalles.

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