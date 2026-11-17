Kevin Vallejos se prepara para uno de los desafíos más importantes de su carrera. El marplatense de 24 años se medirá ante Aljamain Sterling, excampeón de UFC, en un enfrentamiento que puede marcar un nuevo paso en su crecimiento dentro de la compañía.

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El combate tendrá lugar este sábado 21 de noviembre en Qatar y será parte del UFC Fight Night 294. La presentación del argentino está prevista para aproximadamente las 15 (hora de nuestro país).

Vallejos llega en un gran momento deportivo, con un récord profesional de 18 victorias y una sola derrota. Desde su llegada a UFC consiguió cuatro triunfos consecutivos, los últimos dos por nocaut ante Giga Chikadze y Josh Emmett, resultados que le permitieron meterse entre los diez mejores de la división.

Del otro lado estará un rival de experiencia y trayectoria. Sterling, de 37 años, fue campeón de peso gallo y defendió su título en tres oportunidades. Actualmente ocupa el cuarto puesto del ranking de peso pluma, mientras que el marplatense se ubica noveno, por lo que el enfrentamiento representa una posibilidad concreta de avanzar en la clasificación.

Un examen ante un excampeón

El desafío tendrá un valor especial para Vallejos, que buscará ratificar su crecimiento frente a uno de los nombres más importantes de la compañía. Una victoria ante Sterling podría ubicarlo en una posición de privilegio dentro de la categoría y abrirle nuevas oportunidades deportivas.

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El campeón actual del peso pluma es el australiano Alexander Volkanovski, una de las grandes figuras de la UFC.

Para el representante de Mar del Plata, Qatar será una prueba de alto nivel y la posibilidad de demostrar que está preparado para competir contra los mejores de la división.

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