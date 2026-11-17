El combinado nacional se prepara para despedir el año futbolístico con un amistoso frente a Costa Rica. El encuentro se jugará este martes desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y contará con transmisión de Telefe y TyC Sports.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará cambiar la imagen que dejó en su última presentación, cuando cayó por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera. Para este compromiso, el entrenador analiza realizar varias modificaciones y darle minutos a futbolistas que buscan ganarse un lugar en el plantel.

Entre las novedades aparece el regreso de Emiliano Martínez al arco. Además, Scaloni contará con algunas ausencias importantes, entre ellas Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Leandro Paredes, Nahuel Molina, Nicolás González y Giovani Lo Celso.

Por el lado de Costa Rica, el seleccionado centroamericano llega luego de perder 2-0 frente a Ecuador y buscará cerrar la fecha FIFA con un resultado positivo.

Las posibles formaciones

Argentina podría salir a la cancha con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nico Paz; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé.

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Costa Rica, por su parte, tendría a Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo y Joseph Mora; Roan Wilson; Carlos Mora, Douglas López, Andrey Soto y Josimar Alcócer; Manfred Ugalde.

El antecedente entre ambos

El último enfrentamiento entre Argentina y Costa Rica fue en marzo de 2024, cuando la Albiceleste se impuso por 3-1 en un amistoso disputado en Estados Unidos. Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez marcaron para el conjunto nacional, mientras que Manfred Ugalde anotó para el seleccionado centroamericano.

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