El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa al amistoso de mañana que jugará la albiceleste frente a Costa Rica en Córdoba.

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Scaloni adelantó ante la prensa, aunque sin brindar muchos detalles en nombres, que para el próximo encuentro habrá 4 o 5 cambios, los cuales dependerán de los resultados de la última práctica de la selección.

En la misma línea, el técnico habló de Emiliano “Dibu” Martínez, y adelantó que será titular. “A lo mejor estaba en condiciones de atajar en el anterior partido pero era un riesgo y como confiamos en los otros chicos optamos por cuidarlo”, comentó.

En otro pasaje de su conferencia, Scaloni defendió los próximos años de amistosos que jugarán sin sumar puntos, debido a la clasificación directa a la Copa del Mundo por ser uno de los anfitriones: “Cada partido con esta selección es una historia diferente y no pensamos si son por los puntos”.

“Si vamos a Colombia y con la guardia baja podemos sufrir, no es algo relevante porque los rivales van a ser muy buenos, y más allá que sea amistoso hay que estar al 100%, al contrario nos da cierta tranquilidad para probar más chicos”, agregó.

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A su vez habló del recambio dentro del conjunto argentino, y afirmó que jugadores como el Cuti Romero o Leandro Paredes son “difíciles de reemplazar”, pero que la idea del cuerpo técnico es encontrar “alternativas” como lo hizo con Exequiel Palacios ante Uruguay; además señaló que con los delanteros pasa los mismo, pero que “no se pueden probar todos juntos porque hay un equilibrio”.

En la misma conferencia realizó un breve análisis sobre el equipo de Costa Rica, donde comentó que: "Ya jugamos en los Ángeles hace dos años, en el primer tiempo nos llevamos la sorpresa de ir perdiendo 1-0, es interesante y hace cosas muy buenas, contra Ecuador hizo un partido muy bueno, son rivales difíciles, sabemos que sin desmerecer al rival, que los rivales somos nosotros por cómo afrontamos el partido”.

Por último, el técnico de la Selección habló del proyecto que tiene en mente, junto a su cuerpo técnico con vistas al Mundial 2030, donde comentó que “la diferencia al primer proceso es que tenemos una base, ahora es llenar los huecos de los grande jugadores que nos dejaron que son irremplazables, pero con chicos que creemos que van a quedarse, tenemos el reto de llegar a un nivel máximo. Y mediante las pruebas cuando creamos que tal chico es el indicado se van a ir dando cuenta que la base cambia de 14 a 20 jugadores”.

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