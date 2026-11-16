Claudio “Chiqui” Tapia salió a responder a los cuestionamientos sobre su conducción al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y defendió tanto su gestión como el modelo de competencia del fútbol local. En una entrevista con Tomás Rebord en América TV, el dirigente también hizo referencia a los comentarios de Stefano Di Carlo, presidente de River, sobre su administración.

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“Para discutir una gestión, que arme una lista, que lo voten los clubes y listo. A mí me votan los dirigentes del fútbol argentino”, expresó Tapia. Además, sostuvo que las diferencias deben plantearse en los ámbitos correspondientes: “Si alguien tiene propuestas, viene, las discute, las debate y las llevamos donde las tenemos que llevar”.

En relación con los formatos de los campeonatos, el titular de la AFA defendió los cambios implementados y aseguró que buscan darle mayores posibilidades a los equipos. “Los formatos de torneo que usamos generan igualdad para los clubes que pensaban que no tenían la posibilidad”, explicó.

También comparó el fútbol argentino con las principales ligas europeas y cuestionó la falta de competitividad que, según su mirada, existe en algunos campeonatos. Como ejemplo, mencionó a España y Francia, donde Barcelona, Real Madrid y PSG suelen dominar las competencias. “Llegamos a la última fecha con tres equipos con chances de ser campeón”, destacó para respaldar su postura.

Por otra parte, Tapia abordó la discusión por los derechos televisivos y el acceso al fútbol pago. Señaló que la AFA debe defender los ingresos de los clubes y cuestionó la cantidad de abonados al paquete premium. Según sus declaraciones, en un país de 45 millones de habitantes, solamente 1,8 millones pagan para ver los partidos, una cifra que consideró insuficiente frente a los 12 millones de abonados al cable.

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En ese sentido, recordó que el contrato firmado en 2017 establecía como objetivo superar los 2,5 millones de suscriptores al servicio premium y reclamó una revisión de los ingresos. “Aumenta todo, el fútbol no aumenta y hay que hacer auditorías”, manifestó.

El presidente de la AFA reivindicó el presente de la Selección Argentina y el ciclo de títulos conseguido durante su gestión, al que calificó como el más exitoso del fútbol nacional.

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