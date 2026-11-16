Atlético Mar del Plata no quiere que su festejo termine con la consagración en el Clausura. Tras superar a Kimberley en la final y quedarse con el segundo torneo del año, el conjunto marplatense tendrá la posibilidad de cerrar la temporada con un nuevo título.

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El próximo objetivo será Quilmes, que obtuvo el Apertura y será su rival en la Súperfinal. De esta manera, el Decano buscará ratificar el buen año futbolístico que tuvo y sumar una nueva estrella a su historia.

La definición se jugará durante los próximos dos fines de semana, en una serie de dos encuentros cuyas sedes todavía deben confirmarse. Atlético tendrá enfrente al campeón del primer semestre, en un cruce que pondrá cara a cara a los dos equipos que se repartieron los títulos de la temporada.

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