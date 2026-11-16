Quilmes no pudo en Venado Tuerto y cayó ante Centenario
El Cervecero perdió 87-80 frente a Centenario en el estadio Mateo Migliore, por una nueva presentación de la Liga Argentina. El conjunto marplatense había logrado revertir el marcador antes del descanso, pero no pudo sostener la ventaja en la segunda mitad.
El equipo marplatense tuvo un buen pasaje en el segundo cuarto, cuando logró reaccionar ante el dominio inicial del local.
Centenario había conseguido una máxima de 10 puntos gracias a su fluidez ofensiva y velocidad para correr la cancha, pero atravesó un momento de desconcierto que Quilmes aprovechó para meter un parcial de 14-0 y dar vuelta el resultado. Así, el Cervecero se fue al descanso largo arriba por 46-42.
Sin embargo, en el tercer período el conjunto de Venado Tuerto recuperó el control del partido, ajustó su defensa y limitó a Quilmes a apenas 16 puntos. Con un ataque repartido y una destacada actuación de Farid Celador, volvió a ponerse al frente y cerró el cuarto 68-62.
En el último segmento, Centenario logró administrar la diferencia y encontró en Gaspar Ruiz, autor de 22 puntos y 6 rebotes, a su principal figura para sentenciar el 87-80 definitivo.
De esta manera, el equipo santafesino volvió al triunfo y alcanzó su cuarta victoria en la temporada, mientras que Quilmes se quedó sin la posibilidad de festejar fuera de casa.