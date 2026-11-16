El equipo marplatense tuvo un buen pasaje en el segundo cuarto, cuando logró reaccionar ante el dominio inicial del local.

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Centenario había conseguido una máxima de 10 puntos gracias a su fluidez ofensiva y velocidad para correr la cancha, pero atravesó un momento de desconcierto que Quilmes aprovechó para meter un parcial de 14-0 y dar vuelta el resultado. Así, el Cervecero se fue al descanso largo arriba por 46-42.

Sin embargo, en el tercer período el conjunto de Venado Tuerto recuperó el control del partido, ajustó su defensa y limitó a Quilmes a apenas 16 puntos. Con un ataque repartido y una destacada actuación de Farid Celador, volvió a ponerse al frente y cerró el cuarto 68-62.

En el último segmento, Centenario logró administrar la diferencia y encontró en Gaspar Ruiz, autor de 22 puntos y 6 rebotes, a su principal figura para sentenciar el 87-80 definitivo.

De esta manera, el equipo santafesino volvió al triunfo y alcanzó su cuarta victoria en la temporada, mientras que Quilmes se quedó sin la posibilidad de festejar fuera de casa.