Los Pumas buscarán dejar atrás la caída ante Irlanda y recuperar terreno en el Nations Championship. Este sábado 14 de noviembre, desde las 8:40 (hora argentina), el seleccionado nacional visitará a Italia en el estadio Luigi Ferraris de Génova, con cinco modificaciones en su formación inicial y Pablo Matera nuevamente como capitán.

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El entrenador Felipe Contepomi confirmó los cambios luego de la derrota por 42-12 sufrida en Dublín. El equipo argentino necesita una victoria para recuperar confianza y mejorar su rendimiento en la competencia, en la que consiguió un triunfo en sus primeras cuatro presentaciones.

Las modificaciones responden, en parte, a diferentes inconvenientes físicos que sufrió el plantel. Julián Montoya quedó descartado luego de no superar el protocolo de conmoción cerebral por el golpe recibido ante Irlanda. A su vez, Leonel Oviedo, quien había ingresado en su lugar, sufrió un esguince en la rodilla izquierda. También quedaron afuera Marcos Kremer, por un esguince en el tobillo derecho, y Juan Cruz Mallía, afectado por una lesión en la rodilla derecha.

Frente a esta situación, Contepomi decidió los ingresos de Bautista Bernasconi, Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo, Simón Benítez Cruz y Rodrigo Isgró.

Una de las principales novedades será el regreso de Pablo Matera a la capitanía. El tercera línea ocupará la camiseta número seis y tendrá la responsabilidad de liderar al equipo en un partido importante para las aspiraciones argentinas.

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El XV titular confirmado por Felipe Contepomi será:

Boris Wenger; Bautista Bernasconi; Francisco Moreno; Guido Petti; Pedro Rubiolo; Pablo Matera (capitán); Joaquín Moro; Juan Martín Scelzo; Simón Benítez Cruz; Tomás Albornoz (vicecapitán); Mateo Carreras; Santiago Chocobares; Justo Piccardo; Rodrigo Isgró; Bautista Delguy.

Suplentes: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Juan Martín González, Facundo Isa, Gonzalo García y Gerónimo Prisciantelli.

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Los Pumas afrontarán una nueva prueba en el Nations Championship con el objetivo de cambiar la imagen, recuperar confianza y volver a sumar una victoria en el cierre de la ventana internacional de noviembre.