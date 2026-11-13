Estudiantes de La Plata se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2026 tras derrotar por 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Julio César Villagra, en Córdoba. El equipo dirigido por Alexander Medina consiguió la victoria en el tiempo suplementario, gracias a un cabezazo de Lucas Alario, y sumó una nueva estrella a su historia.

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El Pincha había logrado una ventaja de 2-0, pero la Lepra mendocina reaccionó y consiguió una igualdad agónica. En apenas seis minutos, Independiente Rivadavia llegó al empate: primero descontó y luego, a los 50 minutos del segundo tiempo, logró el 2-2 a través de Villalba, quien previamente había convertido en contra para el segundo tanto de Estudiantes.

Cuando el encuentro parecía encaminarse a otra definición, apareció Alario. A los cinco minutos del primer tiempo suplementario, el delantero conectó de cabeza y marcó el 3-2 definitivo para desatar el festejo del conjunto platense.

Con esta consagración, Estudiantes consiguió su sexto título en los últimos cuatro años y alcanzó los 20 títulos oficiales considerados en el recuento histórico mencionado, ubicándose como el séptimo club más ganador del fútbol argentino, por encima de Vélez.

Además, el campeonato le permitió clasificarse a la Recopa de Campeones 2027, un nuevo certamen que tendrá tres participantes. Rosario Central, ganador de la Supercopa Internacional, también tiene asegurado su lugar, mientras que el tercer cupo será para el campeón de la Copa Argentina.

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El festejo llega en un momento especial para el Pincha, que tendrá como próximo gran desafío la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, prevista para dentro de dos semanas. Tras quedar fuera de la definición del Torneo Clausura, el equipo de Medina buscará cerrar la temporada con otra conquista internacional.

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