Kimberley dejó escapar una buena oportunidad de conseguir una ventaja en casa y empató 1-1 frente a Olimpo de Bahía Blanca, en el estadio José Alberto Valle, por el encuentro de ida de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A. El equipo marplatense no logró capitalizar sus momentos favorables, tuvo dificultades para generar juego y ahora estará obligado a ganar como visitante para continuar en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

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El conjunto dirigido por Mariano Mignini se puso en ventaja a los 37 minutos del primer tiempo, cuando Agustín Vázquez convirtió un penal sancionado por el árbitro Marcos Liuzzi, tras una infracción de Néstor Moiraghi sobre Juan Santillán. La decisión generó protestas en el equipo bahiense y se convirtió en una de las jugadas más discutidas de la tarde .

Sin embargo, Olimpo encontró la igualdad a los 15 minutos del complemento con una gran aparición de Agustín Stancato. El mediocampista capturó un rechazo y sacó un potente remate desde más de 30 metros que terminó en el fondo del arco, luego de impactar en el travesaño. Un verdadero golazo que modificó el escenario de la serie.

🫡 𝙏𝘼𝙏𝙊𝙊𝙊𝙊 🚀 . El golazo de Agustín Stancato en la tarde de hoy. . 💛🖤 https://t.co/rxAzZgp41Y — Club Olimpo (@Olimpo_Oficial) November 12, 2026

A partir de allí, Kimberley intentó recuperar la ventaja, pero se encontró con una defensa firme y con una destacada actuación del arquero Cristian Geist, quien respondió ante distintas situaciones de peligro. El Dragón tampoco pudo aprovechar las pelotas paradas.

En ese contexto, el equipo marplatense no logró desplegar el juego que lo había llevado hasta esta instancia y terminó dejando pasar una oportunidad importante frente a su gente.

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Entre las noticias positivas de la jornada estuvo el regreso de Leonel Iriarte, quien volvió a sumar minutos después de recuperarse de una lesión que requirió una intervención quirúrgica. El delantero ingresó durante el primer tiempo y volvió a estar a disposición en un momento decisivo de la temporada.

La serie tendrá su definición el próximo martes 17 de noviembre, desde las 20.15, en el estadio Roberto Carminatti de Bahía Blanca. Allí, Kimberley tendrá la obligación de ganar para avanzar a las semifinales, mientras que Olimpo contará con la ventaja deportiva y se clasificará con un triunfo o un empate.

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