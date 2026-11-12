San Lorenzo de Mar del Plata intensifica los trabajos en su estadio para recibir este sábado la final del Torneo Clausura de la Liga Marplatense de Fútbol, que tendrá como protagonistas a Atlético Mar del Plata y Kimberley.

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Con jornadas de trabajo incluso durante el fin de semana y los feriados, el club lleva adelante distintas tareas de mantenimiento, acondicionamiento y puesta en valor de sus instalaciones, con el objetivo de presentar el campo de juego y el estadio en las mejores condiciones para una de las citas más importantes del fútbol local.

A través de sus redes sociales, la institución compartió imágenes de los avances y destacó el esfuerzo de quienes participan de las tareas. «Un club con tanta historia merece lo mejor», expresaron desde San Lorenzo, que también remarcó la importancia de los pequeños detalles para seguir mejorando su casa.

De esta manera, el estadio de los «Pata Negra» se prepara para ser el escenario de una nueva definición del fútbol marplatense, en una jornada que tendrá frente a frente a dos históricos de la ciudad.

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