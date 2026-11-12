El pasado 30 de octubre, Aldosivi perdió 2-1 ante Racing y consumó su descenso a la Primera Nacional. Sin embargo, después del encuentro, una situación ocurrida en la conferencia de prensa tomó protagonismo: un periodista partidario cuestionó duramente a Javier Sanguinetti por el ingreso de Andrés Chávez y lanzó fuertes comentarios sobre el estado físico del delantero.

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“Es un exjugador, tiene 120 kilos, rueda, no corre y lo seguís poniendo igual. Parece hasta mala praxis”, expresó con la voz quebrada ante el entrenador.

A casi dos semanas de aquel episodio, Chávez rompió el silencio en diálogo con Cómo Te Va, por DSPORTS Radio, y reconoció que lo sucedido lo afectó: “Lo que pasó en la conferencia de prensa posterior al partido con Racing fue algo doloroso para mí. Nunca me había pasado vivir una situación así con un periodista, o con partidarios que no merecen ser llamados periodistas”.

Además, el atacante explicó que lo que más le molestó fue el impacto que los comentarios tuvieron en su entorno familiar: “No me duele por lo que me pueda llegar a pasar a mí, sino porque a la familia le llegan esos comentarios. No está bueno escuchar esas cosas y tener que andar tranquilizando a mi familia”.

Por último, Chávez rechazó las acusaciones y defendió el compromiso de los futbolistas con la institución: “Nada de lo que se dijo en esa conferencia de prensa es verdad. Fue un momento desagradable, somos jugadores profesionales y siempre nos brindamos al máximo en cada institución”.

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