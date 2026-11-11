El fútbol argentino está de luto por el fallecimiento de Carlos Babington, uno de los máximos ídolos de la historia de Huracán. El exjugador murió este miércoles a los 77 años. La noticia fue confirmada por la institución de Parque Patricios, donde tuvo un recorrido como futbolista, entrenador y presidente.

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Conocido como «El Inglés» o «El Gringo», Babington fue una de las grandes figuras del histórico Huracán campeón del Torneo Metropolitano de 1973, dirigido por César Luis Menotti. Integró aquel equipo junto a nombres como René Houseman, Miguel Brindisi, Omar Larrosa y Alfio Basile, que quedó en la memoria del fútbol argentino por su estilo de juego.

Su debut en Primera División se produjo en 1969 con la camiseta del Globo, el único club argentino en el que jugó profesionalmente. Después de su primera etapa en Parque Patricios, continuó su carrera en Alemania, donde vistió la camiseta del Wattenscheid, regresó a Huracán en 1978 y posteriormente pasó por Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos y Junior de Barranquilla, Colombia, donde se retiró en 1983.

Su talento también le permitió llegar a la Selección Argentina. Integró el plantel que disputó el Mundial de Alemania 1974, en el que jugó cinco encuentros y convirtió un gol.

Tras colgar los botines, comenzó su carrera como entrenador y también dejó su marca en los bancos de suplentes. Dirigió a Platense, Huracán, Banfield, Racing y River Plate, entre otros equipos. Como director técnico consiguió tres ascensos a Primera División: dos con Huracán, en las temporadas 1989/90 y 1999/2000, y uno con Banfield, en 1992/93.

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En 2006 asumió la presidencia de Huracán y permaneció en el cargo hasta julio de 2011. Durante su gestión, el club consiguió regresar a Primera División en 2007 y alcanzó el subcampeonato del Torneo Clausura 2009, con el equipo dirigido por Ángel Cappa. Sin embargo, su etapa dirigencial también estuvo marcada por una crisis institucional y económica, además de posteriores conflictos judiciales que deterioraron su relación con la institución.

Tras conocerse la noticia, Huracán publicó un mensaje de despedida: «El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias»

El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias ♾️ — CA Huracán (@CAHuracan) November 11, 2026