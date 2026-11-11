La Fórmula 1 mantendrá los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi en el calendario para el cierre de la temporada 2026 y descartó a Imola como posible reemplazo. La decisión fue comunicada este martes 10 de noviembre, luego de que la categoría estableciera esa fecha como límite para que el circuito italiano organizara sus preparativos ante una eventual modificación.

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La incertidumbre estaba relacionada con el conflicto bélico en Medio Oriente, que ya había provocado la cancelación del Gran Premio de Arabia Saudita y el traslado de la carrera de Bahréin a Malasia. Sin embargo, la FIA y la Fórmula 1 consideran que, por el momento, existen condiciones para disputar las competencias previstas.

De esta manera, el campeonato conservará su cronograma original: Las Vegas (21 de noviembre), Qatar (27 al 29 de noviembre) y Abu Dhabi (4 al 6 de diciembre). Así, la temporada tendría su cierre con las dos últimas presentaciones en Medio Oriente.

De todas formas, la determinación no es definitiva. La Fórmula 1 continuará monitoreando la situación geopolítica y no descarta modificar sus planes si las condiciones de seguridad empeoran. La prioridad, remarcaron desde la categoría, será garantizar la integridad de pilotos, equipos y trabajadores.

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