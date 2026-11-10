Boca atraviesa la recta decisiva de la temporada con varios objetivos por delante y la posibilidad de pelear por hasta nueve títulos. El equipo ya se aseguró la Tabla Anual y tiene otras competencias en marcha, además de clasificaciones pendientes para futuras finales.

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Entre los principales desafíos aparece el Torneo Clausura 2026, donde se encuentra en los octavos de final, y la Copa Argentina, en la que alcanzó las semifinales. También tiene por delante disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

Además, el Xeneize ya tiene asegurada su participación en la Supercopa Internacional y podría acceder a otras competencias a partir de los resultados que consiga en los torneos actuales.

Los nueve títulos en juego:

Tabla Anual: ya es campeón. Supercopa Internacional: clasificado. Se enfrentará al campeón del Trofeo de Campeones. Recopa de Campeones: triangular entre los campeones de la Supercopa Internacional, la Copa Argentina y la Supercopa Argentina. Torneo Clausura 2026: está en octavos de final. Trofeo de Campeones: podría disputarlo si gana el Clausura, ante Belgrano, campeón del Apertura. Supercopa Argentina: podría clasificar por ser campeón de la Copa Argentina o del Trofeo de Campeones. Copa Argentina: está en semifinales. Copa Sudamericana: jugará la final frente a Atlético Mineiro. Recopa Sudamericana: podría disputarla si conquista la Sudamericana, ante el campeón de la Copa Libertadores.

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