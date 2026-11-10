Quilmes volverá a presentarse este martes desde las 21 en el estadio José Martínez, donde recibirá a Villa Mitre de Bahía Blanca por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet. El equipo marplatense intentará reencontrarse con la victoria luego de dos caídas consecutivas como visitante, que lo dejaron con un registro de 1-3 en el inicio de la temporada.

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Para este compromiso, el Cervecero contará con una novedad en su plantel: estará disponible Manny Hernández, flamante incorporación que llegó para ocupar el lugar de Federico Elías.

Del otro lado estará un rival que atraviesa un gran comienzo de campeonato. Villa Mitre es el único invicto de la Conferencia Sur, con tres victorias en igual cantidad de presentaciones. El conjunto bahiense ganó sus dos primeros encuentros como local y viene de superar a Unión por 99-95.

El encuentro contará con el arbitraje de Raúl Sánchez y Romina Morales Ibarra. Se podrá seguir en vivo por Básquet Pass.

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