Unión de Mar del Plata volverá a presentarse este lunes por la Liga Argentina de Básquet cuando reciba a Villa Mitre de Bahía Blanca. El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio José Martínez y contará con el arbitraje de Alejandro Trías y Franco Anselmo Krivokapich.

Ads

El conjunto marplatense llega después de una gira por Santa Fe en la que sufrió dos derrotas consecutivas frente a Centenario y Deportivo Norte. Además, atraviesa un momento de cambios tras anunciar la salida de su entrenador, Juan Ramón Aquino, luego de apenas cuatro partidos. Hasta el momento, registra una victoria y tres caídas.

Por su parte, Villa Mitre es el único equipo invicto de la Conferencia Sur, aunque disputó solamente dos encuentros, ambos como local. El conjunto bahiense afrontará su primera salida de la temporada y tendrá una doble presentación en Mar del Plata: este lunes ante Unión y el martes frente a Quilmes.

Ads

Ads