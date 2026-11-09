La Fórmula 1 se prepara para ingresar en la recta final de la temporada 2026 y Franco Colapinto volverá a competir en el Gran Premio de Las Vegas, que se disputará del jueves 19 al sábado 21 de noviembre. El argentino, piloto de Alpine, afrontará las últimas tres presentaciones del calendario, que también incluye las carreras de Qatar y Abu Dhabi.

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La actividad en el circuito callejero de Las Vegas tendrá horarios particulares para el público argentino, debido a las cinco horas de diferencia con Estados Unidos. La carrera principal se disputará el domingo 22 de noviembre a la 1 de la madrugada de Argentina, aunque localmente será el sábado por la noche.

El cronograma del GP de Las Vegas (hora argentina)

Jueves 19 de noviembre: Práctica Libre 1, de 21.30 a 22.30.

Práctica Libre 1, de 21.30 a 22.30. Viernes 20 de noviembre: Práctica Libre 2, de 1 a 2.

Práctica Libre 2, de 1 a 2. Viernes 20 de noviembre: Práctica Libre 3, de 21.30 a 22.30.

Práctica Libre 3, de 21.30 a 22.30. Sábado 21 de noviembre: Clasificación, de 1 a 2.

Clasificación, de 1 a 2. Domingo 22 de noviembre: Carrera, desde la 1.

El trazado estadounidense tiene una extensión de 6,201 kilómetros y la competencia se desarrollará a lo largo de 50 vueltas. Se trata de un circuito urbano que atraviesa algunos de los sectores más emblemáticos de la ciudad, incluido el famoso Las Vegas Strip.

Las tres carreras que restan en la temporada 2026

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Después de Las Vegas, Colapinto tendrá otras dos oportunidades para cerrar el año en la máxima categoría del automovilismo mundial. El calendario restante quedó conformado de la siguiente manera:

Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre.

del 19 al 21 de noviembre. Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre.

del 27 al 29 de noviembre. Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre.

De esta manera, el piloto argentino afrontará las últimas tres fechas del campeonato con Alpine, en busca de cerrar la temporada de la mejor manera antes del receso de la Fórmula 1.

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