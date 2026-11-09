La última jornada de la fase regular terminó de definir las posiciones de ambas zonas. Instituto se quedó con el primer puesto de la Zona A tras igualar 2-2 frente a Newell's, con un gol agónico, y alcanzó los 34 puntos, por encima de Boca. La Gloria enfrentará a Huracán en los octavos de final.

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Los cruces quedaron conformados de la siguiente manera:

Instituto vs. Huracán

Argentinos Juniors vs. Independiente

Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza

Gimnasia La Plata vs. Newell's

Boca vs. Independiente Rivadavia

River vs. Lanús

Defensa y Justicia vs. Barracas Central

Vélez vs. Belgrano

Un Superclásico, solamente en la final

Por la ubicación de ambos equipos en el cuadro, Boca y River únicamente podrían cruzarse en una hipotética final. La definición del campeonato está prevista para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, donde se conocerá al campeón del Clausura.

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