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Así quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura
Quedaron definidos los 16 clasificados y los cruces de octavos de final del Torneo Clausura, que comenzará el fin de semana del 22 de noviembre.
La última jornada de la fase regular terminó de definir las posiciones de ambas zonas. Instituto se quedó con el primer puesto de la Zona A tras igualar 2-2 frente a Newell's, con un gol agónico, y alcanzó los 34 puntos, por encima de Boca. La Gloria enfrentará a Huracán en los octavos de final.
Los cruces quedaron conformados de la siguiente manera:
- Instituto vs. Huracán
- Argentinos Juniors vs. Independiente
- Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza
- Gimnasia La Plata vs. Newell's
- Boca vs. Independiente Rivadavia
- River vs. Lanús
- Defensa y Justicia vs. Barracas Central
- Vélez vs. Belgrano
Un Superclásico, solamente en la final
Por la ubicación de ambos equipos en el cuadro, Boca y River únicamente podrían cruzarse en una hipotética final. La definición del campeonato está prevista para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, donde se conocerá al campeón del Clausura.