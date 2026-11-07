Franco Colapinto enfrenta un fin de semana decisivo en el Gran Premio de Brasil, donde intentará recuperar terreno después de varias carreras sin conseguir puntos. El representante de Alpine llega a la vigésima fecha del campeonato de Fórmula 1 con expectativas de mejorar su rendimiento en uno de los circuitos más tradicionales del calendario.

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La actividad del sábado comenzó con la última sesión de entrenamientos libres, en la que el argentino finalizó en el puesto 14. El neerlandés Max Verstappen registró el mejor tiempo, seguido por Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, y Lando Norris, de McLaren.

El principal desafío para Colapinto es conseguir una buena posición de largada. El piloto bonaerense no logra acceder a la Q3, instancia que reúne a los diez más rápidos de la clasificación, desde el Gran Premio de Azerbaiyán. Además, su última cosecha de puntos se produjo en España, a comienzos de septiembre.

Sin embargo, el inicio de la clasificación estuvo condicionado por el clima. La intensa lluvia sobre el circuito de Interlagos obligó a las autoridades a mostrar la bandera roja pocos minutos después del comienzo, debido a las dificultades para circular con seguridad.

El argentino había mostrado señales alentadoras durante las prácticas del viernes, cuando terminó noveno en la primera tanda y undécimo en la segunda. Aunque destacó la velocidad de su monoplaza, también reconoció problemas de estabilidad, tracción y comportamiento en determinados sectores de la pista.

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El antecedente más reciente de Colapinto fue el Gran Premio de México, donde logró mantenerse competitivo durante buena parte de la carrera, pero una penalización terminó alejándolo de los puestos de puntuación. Pese a ese resultado, el equipo rescató aspectos positivos del funcionamiento del vehículo.

Interlagos aparece como una oportunidad para revertir esa situación. Alpine cuenta con buenos antecedentes en el trazado brasileño, donde consiguió sumar puntos en todas las ediciones disputadas desde 2021.

A esto se agrega el acompañamiento del público argentino, que volvió a hacerse presente en Brasil para alentar al piloto de Pilar. La cercanía geográfica convierte a esta competencia en una de las fechas con mayor presencia de seguidores nacionales.

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La carrera principal está programada para este domingo 8 de noviembre, desde las 14, hora argentina, y se disputará a 71 vueltas.

Con un escenario que podría presentar condiciones meteorológicas cambiantes, Colapinto buscará aprovechar cada oportunidad para avanzar posiciones y conseguir un resultado que le permita cerrar el fin de semana entre los diez mejores.

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