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Argentina venció a Italia y jugará la final del Mundial de Pádel femenino
El seleccionado nacional se impuso por 2-0 en la semifinal y definirá el título este sábado frente a España. La dupla de Aranzazu Osoro y Martina Fassio abrió la serie, mientras que Delfina Brea y Claudia Jensen sellaron la clasificación.
Argentina dio un nuevo paso en la Copa del Mundo de Pádel femenino y se metió en la final tras derrotar a Italia por 2-0. El conjunto nacional consiguió los dos puntos de la serie y ahora buscará quedarse con el título frente a España, en la definición prevista para este sábado.
El primer triunfo llegó de la mano de Aranzazu Osoro y Martina Fassio, quienes vencieron a Baldi y Sussarello por un contundente doble 6-2. Luego, Delfina Brea y Claudia Jensen aseguraron el pase a la final al superar a Dal Pozzo y Marchetti por 6-3 y 6-3.
De esta manera, Argentina tendrá la posibilidad de conquistar su noveno título mundial en la rama femenina. Para lograrlo deberá superar a España, su rival en el partido decisivo.