El automovilismo nacional tendrá una cita especial en Olavarría. Después de dos décadas, el TC 2000 regresará al Autódromo Hermanos Emiliozzi para disputar una nueva fecha de su calendario, en un fin de semana que reunirá también a la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.

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La última presentación de la categoría en ese trazado fue el 12 de marzo de 2006, cuando Gabriel Ponce de León consiguió la victoria al volante de un Ford Focus del equipo Ford YPF. El piloto volverá a estar presente en esta oportunidad. Por su parte, la primera visita se había realizado el 31 de mayo de 1998, con Omar Martínez como ganador de las dos competencias disputadas.

El regreso tendrá otro atractivo: será la primera vez que los nuevos modelos SUV del TC 2000, que cuentan con una potencia de 500 caballos, compitan en el circuito olavarriense.

En lo deportivo, la competencia llegará en un momento importante del campeonato. Matías Rossi encabeza las posiciones con 180 puntos y buscará defender el título obtenido en 2025. Detrás aparecen Franco Vivian, con 149 unidades, y Emiliano Stang, con 138, quienes intentarán descontar diferencias en la penúltima fecha de la temporada.

La actividad se desarrollará el 21 y 22 de noviembre y será una de las últimas oportunidades para los protagonistas de acercarse a la definición del campeonato. Los detalles sobre la venta de entradas serán comunicados próximamente.

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