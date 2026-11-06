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Fórmula 1 en Argentina: Jorge Macri viajará a Brasil para reunirse con Stefano Domenicali
El jefe de Gobierno porteño mantendrá este viernes un encuentro con Stefano Domenicali en San Pablo. La gestión también incluirá contactos con representantes de Liberty Media y tiene como horizonte los años 2028 o 2029.
Jorge Macri viajará a Brasil junto al secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes, para mantener una reunión con Stefano Domenicali, máximo responsable de la Fórmula 1. El encuentro se llevará a cabo este viernes en San Pablo y tendrá como eje las gestiones para que la Argentina vuelva a recibir una carrera de la categoría.
La iniciativa de Buenos Aires apunta a conseguir una fecha para 2028 o 2029. Si bien todavía no hay una confirmación oficial, las autoridades porteñas buscan avanzar en las negociaciones con la Fórmula 1 y Liberty Media para posicionar a la ciudad de cara a futuras incorporaciones al calendario.