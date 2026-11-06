Jorge Macri viajará a Brasil junto al secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes, para mantener una reunión con Stefano Domenicali, máximo responsable de la Fórmula 1. El encuentro se llevará a cabo este viernes en San Pablo y tendrá como eje las gestiones para que la Argentina vuelva a recibir una carrera de la categoría.

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La iniciativa de Buenos Aires apunta a conseguir una fecha para 2028 o 2029. Si bien todavía no hay una confirmación oficial, las autoridades porteñas buscan avanzar en las negociaciones con la Fórmula 1 y Liberty Media para posicionar a la ciudad de cara a futuras incorporaciones al calendario.