Emiliano “Dibu” Martínez dio un paso importante en su recuperación y volvió a entrenarse junto al plantel del Chelsea. El arquero argentino regresó a las prácticas el último miércoles, a poco más de dos semanas de la operación a la que fue sometido por una fractura de mandíbula.

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Sin embargo, su regreso tuvo un detalle que no pasó inadvertido: utilizó una máscara protectora para resguardar la zona afectada durante los entrenamientos. Su evolución genera expectativa en la Selección Argentina, ya que Lionel Scaloni lo incluyó en la convocatoria para los próximos compromisos internacionales.

El seleccionado nacional tiene previsto disputar dos amistosos: el primero será el 13 de noviembre en La Bombonera, frente a Uruguay, y el segundo el 17 de noviembre en Córdoba, ante Costa Rica.

Por el momento, el arquero todavía no cuenta con el alta médica y su disponibilidad dependerá de cómo evolucione en los próximos días. En el cuerpo técnico argentino siguen de cerca su situación, mientras crece la expectativa por saber si podrá estar presente en la próxima fecha FIFA.

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