Los equipos marplatenses ya tienen confirmados a los árbitros para sus próximos compromisos en el Torneo Federal A.

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En el marco de la tercera etapa de la Reválida, Alvarado visitará a Sarmiento de La Banda el domingo 8 de noviembre, a las 18, mientras que Kimberley jugará como local ante Olimpo de Bahía Blanca el jueves 12, desde las 15.30.

Para el encuentro del Torito en Santiago del Estero, el árbitro principal será Maximiliano Silcan Jerez, de Catamarca. Estará acompañado por Luciano Díaz, de Salta, como primer asistente; Exequiel Agüero, de Catamarca, como segundo asistente; y Diego Ocampo, de Salta, como cuarto árbitro.

Por su parte, el partido entre Kimberley y Olimpo tendrá como juez principal a Marcos Liuzzi, de Ayacucho. Los asistentes serán Guillermo Yacante y Martín Nardelli, ambos de Luján, mientras que Alejandro Scionti, de Casilda, se desempeñará como cuarto árbitro.

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