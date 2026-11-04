La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los valores de las entradas para el amistoso entre Argentina y Uruguay, que se disputará el próximo viernes 13 de noviembre en el estadio de Boca Juniors.

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La venta general comenzará este miércoles 4 de noviembre, desde las 16, y se realizará exclusivamente de manera online a través de la plataforma Deportick.

Los precios varían según la ubicación y van desde los $95.000 para las populares hasta los $290.000 para el sector preferencial. Según informó la AFA, algunas plateas tendrán valores hasta un 50% más bajos que los del último amistoso frente a Mauritania.

Precios de las entradas

General: $95.000.

Menor a popular (hasta 10 años): $19.000.

Sector visitante: $160.000.

Platea alta: $140.000.

Platea media C, D y M: $180.000.

Platea baja L: $220.000.

Platea media A y B: $220.000.

Preferencial: $290.000.

Cómo y cuándo retirar las entradas

El canje de localidades se realizará entre el martes 10 y el jueves 12 de noviembre, de 9 a 15, en las boleterías del estadio de Huracán.

En cuanto a los menores, a partir de los 3 años deberán abonar platea completa.

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Por su parte, las personas con discapacidad deberán gestionar su ingreso a través de Deportick durante la venta general y retirar previamente la entrada. No se permitirá el acceso a quienes no hayan completado ese trámite antes del día del partido.

El amistoso entre Argentina y Uruguay se disputará el viernes 13 de noviembre en La Bombonera, en una nueva presentación del seleccionado nacional ante su público.

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