Alvarado ya tiene confirmado a su próximo rival en la Reválida del Torneo Federal A. Este domingo, desde las 18, visitará a Sarmiento de La Banda, en Santiago del Estero, por el encuentro de ida de los cuartos de final.

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El conjunto dirigido por Pablo Martel buscará conseguir un buen resultado fuera de casa para llegar con mejores perspectivas a la revancha, que se disputará en Mar del Plata. Además, tendrá la ventaja deportiva, por lo que definirá la serie como local.

El Torito llega a esta instancia después de eliminar a Sportivo Las Parejas. Pese a perder 2-1 en el estadio José María Minella, consiguió la clasificación gracias al triunfo por 1-0 en el partido de ida y la ventaja deportiva, tras igualar 2-2 en el resultado global.

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