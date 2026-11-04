Francisco Comesaña no pudo superar la primera ronda del Challenger de Costa do Sauipe, en Brasil. El tenista marplatense perdió frente al italiano Marco Cecchinato, actual 183° del ranking ATP, luego de un encuentro muy parejo que se extendió hasta el tercer set.

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El europeo, exintegrante del Top 20, se impuso por 6-1, 6-7 (4) y 7-6 (0) y consiguió avanzar a los octavos de final, donde se enfrentará con el brasileño Thiago Monteiro. Además, logró eliminar al séptimo preclasificado del certamen.

La derrota dejó una imagen difícil para Comesaña. Después de perder el tie-break decisivo por 7-0, el argentino permaneció varios minutos junto a un cartel de publicidad y luego se sentó en el banco, visiblemente afectado por el resultado. Incluso fue el último en abandonar la cancha.

El marplatense atraviesa una temporada complicada y busca recuperar sensaciones para volver a encontrar regularidad en el circuito. Actualmente se encuentra alrededor del puesto 135 del ranking mundial.

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