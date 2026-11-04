La definición del Campeonato de Liga tendrá una previa especial. Este jueves 5 de noviembre, a las 17, Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central participarán de una conferencia de prensa conjunta en el predio Lionel Andrés Messi, ubicado en Ezeiza.

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Cada institución estará representada por sus principales referentes. Por el Xeneize asistirán Leandro Paredes, el entrenador Rodolfo Arruabarrena y el presidente Juan Román Riquelme. En representación del Bicho estarán Nicolás Oroz, Nicolás Diez y Cristian Malaspina, mientras que por el Canalla participarán Gastón Ávila, Jorge Almirón y Gonzalo Belloso.

También estará presente Claudio Tapia, presidente de la AFA. Durante el evento, además, se realizará la presentación del nuevo diseño del trofeo que recibirá el equipo campeón.

La conferencia se llevará a cabo en la antesala de una definición que promete emociones. Los tres equipos jugarán en simultáneo el sábado 7 de noviembre, desde las 17.30, por la última fecha del torneo.

Boca y Argentinos llegan igualados en puntos, aunque el conjunto de La Ribera cuenta con una mejor diferencia de gol. Rosario Central, por su parte, se ubica a una unidad de ambos y también mantiene sus posibilidades de consagrarse.

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De esta manera, los protagonistas compartirán un mismo escenario antes de una jornada decisiva, bajo el lema de la Liga Profesional: «Rivales, no enemigos».

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