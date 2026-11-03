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Messi expresó su dolor por la muerte de Jesús de Miguel
Lionel Messi se sumó a las muestras de pesar por el fallecimiento del futbolista español Jesús de Miguel, quien murió a los 30 años tras sufrir un grave choque durante un partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra.
A través de sus redes sociales, el capitán de la Selección argentina compartió un mensaje de despedida y acompañamiento para los seres queridos del delantero: “No hay palabras… Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y amigos. Que en paz descanse”.
El mensaje del rosarino se sumó a las numerosas expresiones de dolor que generó la noticia en el mundo del fútbol, conmocionado por la muerte del jugador.