A través de sus redes sociales, el capitán de la Selección argentina compartió un mensaje de despedida y acompañamiento para los seres queridos del delantero: “No hay palabras… Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y amigos. Que en paz descanse”.

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El mensaje del rosarino se sumó a las numerosas expresiones de dolor que generó la noticia en el mundo del fútbol, conmocionado por la muerte del jugador.

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