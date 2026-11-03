Aldosivi recibirá a River este jueves desde las 15 en el estadio José María Minella de Mar del Plata, en el marco de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. Para el encuentro, que contará con público visitante, se dispuso un importante operativo de seguridad.

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El dispositivo incluirá alrededor de 340 efectivos policiales, 185 agentes de seguridad privada, 45 empleados de UTEDYC y cuatro ambulancias, además de un servicio de asistencia médica. Las puertas del estadio se abrirán a las 12, tres horas antes del inicio del partido.

River contará con 10.000 localidades para sus hinchas, distribuidas en 6.000 populares y 4.000 plateas. La parcialidad visitante ocupará el sector norte del estadio José María Minella, en las tribunas habilitadas para el encuentro.

La organización informó que las entradas deberán adquirirse de manera anticipada, ya que no habrá venta de localidades en las boleterías del estadio el día del encuentro. Además, se aconsejó asistir con anticipación y llevar el ticket, el DNI y el código QR correspondiente. Durante los ingresos también se realizarán controles para verificar posibles restricciones de acceso mediante dispositivos móviles.

En cuanto a los accesos, los hinchas de Aldosivi ingresarán por la zona de avenida de las Olimpíadas y Magallanes, para ubicarse en el sector sur del José María Minella.

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Por su parte, la parcialidad de River ocupará la tribuna norte, con entrada por la intersección de Canosa y Juan B. Justo.

Para quienes lleguen desde fuera de la ciudad, APreViDe recomendó tomar la Ruta 2, continuar por avenida Champagnat hasta Juan B. Justo y seguir por diagonal Canosa hasta el sector asignado a los visitantes.

Cuánto cuestan las entradas para Aldosivi-River

Las entradas para el encuentro ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Fever. Los valores informados son los siguientes:

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Populares: $100.000.

$100.000. Plateas: $140.000.

River, obligado a ganar el Clausura para llegar a la Libertadores

El encuentro también será determinante para River desde lo deportivo. Tras la victoria de Independiente Rivadavia frente a Banfield, el equipo de Núñez se quedó sin posibilidades matemáticas de alcanzar el quinto puesto de la tabla anual, una posición que podría otorgar una plaza para la Copa Libertadores 2027 dependiendo de los campeones de los torneos.

De esta manera, la única vía que le queda al Millonario para clasificarse a la máxima competencia continental es consagrarse campeón del Torneo Clausura. En tanto, ya tiene asegurada su participación en la Copa Sudamericana 2027.