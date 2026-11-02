Franco Colapinto se quedó sin sumar puntos en el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 tras recibir una sanción de 10 segundos que modificó su resultado final. El piloto argentino había cruzado la meta en la octava posición, pero la penalización lo hizo caer hasta el puesto 15.

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La sanción fue aplicada por los comisarios deportivos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), luego de investigar una infracción relacionada con las banderas amarillas. Colapinto no habría reducido lo suficiente la velocidad en un sector donde había un elemento desprendido de otro monoplaza.

Tras conocerse la decisión, el piloto de Alpine reconoció su responsabilidad y les pidió disculpas a los integrantes del equipo. “Fue un error mío al volante”, admitió, y lamentó haber perdido los puntos después de una carrera en la que había mostrado un buen rendimiento.

Alpine se fue de México sin puntos

La jornada también terminó con una penalización para Pierre Gasly, compañero de Colapinto, quien finalizó en el puesto 17. Ambos pilotos se disculparon por las infracciones, mientras que Flavio Briatore destacó el desempeño de los dos y lamentó que la escudería no pudiera sumar unidades.

El resultado representó un duro golpe para Alpine, que había encontrado en la actuación de Colapinto una oportunidad para volver a los puntos. Sin embargo, la sanción dejó al argentino fuera de los puestos puntuables y prolongó la espera del equipo por un resultado positivo.

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Post-race penalties to both cars means we're leaving Mexico City with no points. A disappointing way to end the weekend after a positive race from both Pierre and Franco. https://t.co/afJPxVOmgf — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 2, 2026

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